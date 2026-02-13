PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Zwei neue Sicherheitsberater für Senioren im Landkreis Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

Der Landkreis Limburg-Weilburg kann sich über eine neue Sicherheitsberaterin und einen neuen Sicherheitsberater für Senioren freuen. Im November 2025 haben Frau Nickel aus Laubuseschbach und Sascha Hippler aus Limburg erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen und stehen künftig älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern beratend zur Seite.

Frau Nickel ist 60 Jahre alt, in Fürfurt aufgewachsen und lebt mit ihrem Mann in Laubuseschbach. Dort ist die gelernte Steuerfachangestellte und Bilanzbuchhalterin derzeit nebenamtlich in der Betreuung der Grundschule Laubuseschbach tätig. Mit der Ausbildung zur Sicherheitsberaterin für Seniorinnen und Senioren möchte sie ihr Engagement erweitern und sich künftig gezielt für die Belange älterer Menschen in Weinbach einsetzen.

Ebenfalls neu im Team der Sicherheitsberater ist der 54-jährige Sascha Hippler. Er ist in Limburg aufgewachsen, dort wohnhaft und seit 27 Jahren als Angestellter bei der Polizei in Limburg tätig. Darüber hinaus engagiert er sich auch politisch in der Kreisstadt. Durch seine langjährige berufliche Erfahrung und die Nähe zur Polizei bringt er umfangreiche Kenntnisse im Bereich Kriminalprävention mit, die er nun ehrenamtlich an Seniorinnen und Senioren weitergeben möchte.

Sicherheitsberater für Senioren leisten im Landkreis Limburg-Weilburg eine wichtige präventive Arbeit. Sie informieren ältere Menschen über typische Gefahren wie Trickbetrug, falsche Polizeibeamte, Enkeltrick, Haustürgeschäfte oder Internetkriminalität. Ziel ist es, Seniorinnen und Senioren frühzeitig aufzuklären, ihr Sicherheitsbewusstsein zu stärken und sie zu befähigen, gefährliche Situationen besser zu erkennen und richtig zu reagieren.

Die Beraterinnen und Berater sind ehrenamtlich tätig und arbeiten eng mit Polizei, Kommunen und sozialen Einrichtungen zusammen. Sie bieten Vorträge, Informationsveranstaltungen und persönliche Gespräche an und fungieren als vertrauensvolle Ansprechpartner vor Ort. Mit ihrem Engagement tragen sie maßgeblich dazu bei, das Sicherheitsgefühl älterer Menschen zu erhöhen und Kriminalität vorzubeugen.

Mit Frau Nickel und Sascha Hippler gewinnt der Landkreis zu den bereits 25 aktiven Sicherheitsberaterinnen und -beratern zwei weitere engagierte und kompetente Persönlichkeiten, die sich künftig für die Sicherheit und den Schutz von Seniorinnen und Senioren einsetzen werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell