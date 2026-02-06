Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen

Hausfriedensbruch am Flughafen - keine Reise nach Mallorca

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (06.02.2026) hielt sich am Flughafen Blankensee in Lübeck ein Mann auf, der zuvor widerrechtlich in das Gebäude eingedrungen war. Die Polizei traf den Tatverdächtigen im Check-In-Bereich des Flughafengebäudes an und leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Hausfriedensbruchs ein.

Gegen 07:30 Uhr wurden Polizeibeamte der Polizeistation Blankensee zum Flughafen gerufen, nachdem Mitarbeiter dort zunächst eine beschädigte Tür vorgefunden und anschließend auf den Überwachungskameras eine männliche Person im Flughafen festgestellt hatten.

Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Tatverdächtigen, einen 39-jährigen Mann, im Eingangsbereich des Flughafens an. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Mann aus Niedersachsen einen Flug am Freitagmorgen nach Mallorca nehmen wollen. Dafür sei er am Vorabend angereist und habe dann vor den verschlossenen Türen des Flughafen gestanden. Um die Nacht nicht in der Kälte zu verbringen, habe er sich widerrechtlich Zutritt zu dem Gebäude verschafft, wobei eine Eingangstür beschädigt wurde.

Der 39-Jährige war deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,7 o/oo. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Polizeibeamten. Seinen Flug konnte der Mann allerdings nicht mehr antreten.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell