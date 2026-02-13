Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Reifen zerstochen

Hersfeld Rotenburg (ots)

Diebstahl von E-Scooter

Bebra. Im Zeitraum vom 29. Januar bis 12. Februar begaben sich Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Lindenallee und entwendeten aus einem Kellerraum einen schwarzen E-Scooter der Marke "Segway" (Modell: Ninebot; Kennzeichen: 661-HXI) im Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen zerstochen

Bad Hersfeld. Unbekannte machten sich in der Zeit von Mittwochnachmittag (11.02.), 16 Uhr, bis Donnerstagmittag (12.02.), 12.15 Uhr, an zwei in der Meisebacher Straße geparkten Autos zu schaffen. Mit einem unbekannten Gegenstand zerstachen die Täter jeweils zwei Reifen eines schwarzen Skoda Kodiaq und eines schwarzen Volvo V40. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell