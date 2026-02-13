PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Reifen zerstochen

Hersfeld Rotenburg (ots)

Diebstahl von E-Scooter

Bebra. Im Zeitraum vom 29. Januar bis 12. Februar begaben sich Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Lindenallee und entwendeten aus einem Kellerraum einen schwarzen E-Scooter der Marke "Segway" (Modell: Ninebot; Kennzeichen: 661-HXI) im Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen zerstochen

Bad Hersfeld. Unbekannte machten sich in der Zeit von Mittwochnachmittag (11.02.), 16 Uhr, bis Donnerstagmittag (12.02.), 12.15 Uhr, an zwei in der Meisebacher Straße geparkten Autos zu schaffen. Mit einem unbekannten Gegenstand zerstachen die Täter jeweils zwei Reifen eines schwarzen Skoda Kodiaq und eines schwarzen Volvo V40. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 11:45

    POL-OH: Handtasche entwendet

    Fulda (ots) - Am Mittwoch (11.02.), zwischen 14.20 Uhr und 14.40 Uhr, wurde durch Unbekannte eine Handtasche in einem Bekleidungsgeschäft in der Keltenstraße entwendet. Während die 88-Jährige Ihre Handtasche an einen Kleiderständer hängte und eine Jacke anprobierte nutzten die Täter die Gelegenheit und entwendeten die komplette Handtasche samt Inhalt. Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 15:14

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

    Osthessen (ots) - HEF Unfall auf Parkplatz Bebra. Am Mittwoch (11.02.), gegen 12.55 Uhr, befuhr eine Opel-Adam-Fahrerin aus Wildeck in Richtung Parkplatzausfahrt eines Einkaufsmarktes in der Hersfelder Straße. Eine Fahrzeugführerin eines VW-Touareg aus Bebra wollte rückwärts aus einer Parkbucht ausrangieren und kollidierte mit der hinter ihr fahrenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren