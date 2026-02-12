PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Reifen zerstochen +++ Verkehrsunfallfluchten +++ Verkehrskontrollen Fastnachtszeit

Limburg (ots)

1. Reifen zerstochen,

Brechen, Oberbrechen, Mittelstraße, Dienstag, 10.02.2026, 15:00 Uhr - 11.02.2026, 04:45 Uhr

(ra) Von Dienstag auf Mittwoch wurden in Oberbrechen alle vier Reifen eines Fahrzeugs beschädigt. Zwischen 15:00 Uhr und 04:45 Uhr zerstach ein Täter die Fahrzeugreifen eines in der Mittelstraße geparkten schwarzen Mercedes Transporters. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist derzeit noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer 06431 9140-0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht,

Dornburg, Frickhofen, Mozartstraße, Mittwoch, 11.02.2026, 09:20 Uhr bis 13:05 Uhr

(ra) Am Mittwochvormittag entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer in Frickhofen unerlaubt vom Unfallort. Zwischen 09:20 Uhr und 13:05 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Mozartstraße einen gegenüber der dortigen Schule geparkten grauen Opel Zafira. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Derzeit liegen keine Hinweise zum Verursacherfahrzeug vor. Ebenso nicht zur Fahrerin oder zum Fahrer. Die Limburger Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 06431 9140-0.

3. Verkehrsunfallflucht,

Beselich, Obertiefenbach, Am Sportplatz, Mittwoch, 11.02.2026, 15:00 Uhr bis 15:55 Uhr

(ra) Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Mittwochnachmittag in Obertiefenbach. Hier entfernte sich eine unfallverursachende Person zwischen 15:00 Uhr und 15:55 Uhr in der Straße "Am Sportplatz", nachdem diese einen geparkten goldfarbenen BMW Mini beschädigt und einen Sachschaden von ca. 2000 Euro verursacht hatte. Auch hier liegen aktuell keine Erkenntnisse zu dem Verursacherfahrzeug bzw. der Fahrerin oder dem Fahrer vor. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrskontrollen zur Fastnachtszeit, Gemeinde Brechen, Mittwoch, 11.02.2026, 22:45 Uhr bis Donnerstag, 12.02.2026, 00:35 Uhr

(ra) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Limburg-Weilburg eine Verkehrskontrolle in der Gemeinde Brechen durch. Zielrichtung war es, insbesondere alkohol- oder drogenbeeinflusste Verkehrsteilnehmer aufgrund der Fastnachtszeit zu entdecken und aus dem Verkehr zu ziehen, um so für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Dass solche Kontrollmaßnahmen in den nun folgenden "närrischen Tagen" verstärkt durchgeführt werden, wurde bereits am Mittwoch polizeilicherseits angekündigt. Zwischen 22:45 Uhr und 00:35 Uhr hielten Polizeikräfte zahlreiche Fahrzeuge an. Bei zwei Verkehrsteilnehmern endete die Fahrt in der Kontrollstelle, da die durchgeführten Atemalkoholtests positiv verliefen. Beide Personen wurden zur Dienststelle verbracht. In beiden Fällen wurden Blutentnahmen von einem Arzt durchgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei appelliert nochmals an alle Verkehrsteilnehmer, sich nicht alkoholisiert oder anderweitig berauscht ans Steuer zu setzen. Wer betrunken oder berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

