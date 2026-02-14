PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Tankstelle überfallen+++Brand Zweifamilienhaus+++

Limburg (ots)

1. Tankstelle überfallen,

Runkel-Dehrn, Steedener Weg Freitag, 13.02.2026, 21:00 Uhr

(tt)Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, kam es in einer Tankstelle in Dehrn zu einem bewaffneten Überfall. Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat eine Tankstelle im Steedener Weg und bedrohte die dort anwesende Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe. Unter Vorhalt der Waffe forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld. Der Täter entnahm das gesamte Bargeld aus der Kasse und steckte außerdem fünf Packungen Zigaretten aus dem Verkaufsraum ein. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter bislang nicht gefasst werden. Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Brand in einem Zweifamilienhaus,

Weilmüsnter, Am Weißen Rain, Samstag, 14.02.2026, 07:20 Uhr

(tt)Am Samstagmorgen, gegen 07:20 Uhr, wurde die Polizeistation Weilburg durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Limburg-Weilburg über einen Brand in einem Wohnhaus in Weilmünster informiert. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer vermutlich im Dachgeschoss des zweigeschossigen Gebäudes aus, wobei der Dachstuhl vollständig in Brand geriet. Die Bewohner konnten sich alle selbstständig ins Freie retten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Straße Am Weißen Rain schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Teile des Gebäudes sind jedoch durch die Brandbeschädigungen einsturzgefährdet, sodass das Haus als unbewohnbar gilt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 350.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor.

