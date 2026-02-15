PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gefährliche Körperverletzung +++ Raub in der Fußgängerzone +++ Versuchter Einbruch in Bankfiliale +++ Verbotene Symbole und Uniform getragen +++ Trunkenheitsfahrt +++

Limburg (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung - Bedrohung mit waffenähnlichem Gegenstand

Limburg, Schiede

Samstag, 14.02.2026, 20:49 Uhr

(FD) Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen vier Personen wurden die beiden Geschädigten mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht. Zudem wurde eine Person mit dem Gegenstand geschlagen und verletzt. Die beiden 17- und 15-jährigen Geschädigten liefen zu Fuß am Samstagabend gegen 20:49 Uhr die Straße Schiede entlang und wurden in Höhe der Hausnummer 5 von zwei unbekannten Personen angesprochen. Nach zunächst verbalen Beleidigungen und Bedrohungen wurde der 17-Jährige mit dem Gegenstand ins Gesicht, sowie gegen den Oberkörper geschlagen und leicht verletzt. Die beiden unbekannten Täter entfernten sich danach in Richtung der Innenstadt. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20 Jahre alt, dunkle schwarze Kleidung, schwarze Haare Der Haupttäter hatte die Haare zu einem Zopf gebunden, sprach deutsch mit Akzent und trug einen knielangen dunklen Mantel. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Raub in Limburger Fußgängerzone

Limburg, Werner-Senger-Straße, Höhe Volksbank Sonntag, 15.02.2026, 00:00 - 01:30 Uhr

(FD) Am Sonntagmorgen ist es in der Limburger Fußgängerzone zu einem Raub gekommen. Ein 62-jähriger Limburger ging zu Fuß durch die Werner-Senger-Straße in Richtung seiner Wohnanschrift. In Höhe der Hausnummer 8 wurde der Geschädigte unvermittelt von hinten durch mehrere Personen angegriffen und zu Boden gestoßen. Dadurch erlitt er leichte Verletzungen an den Händen und im Gesicht. Auf dem Boden liegend suchten die Täter die Taschen des Mannes nach Wertgegenständen ab und liefen anschließend ohne Beute davon. Streifen der Polizei fahndeten nach den Tätern, konnten diese jedoch nicht mehr ausfindig machen. Die Räuber wurden beschrieben als männlich, dunkler Hauttyp, schwarz gekleidet.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Bankfiliale

Elbtal-Elbgrund, Mühlbach

Sonntag, 15.02.2026, 01:20 - 01:30 Uhr

(FD) Am frühen Sonntagmorgen wurde zwischen 01:20 -01:30 Uhr durch zwei unbekannte Täter versucht, das äußere Gitter eines Erdgeschoßfensters zur Bankfiliale der Kreissparkasse in Elbtal aufzuhebeln. Die beiden Täter begaben sich zur hinteren Gebäudeseite und bearbeiteten die Metallvergitterung eines Fensters mittels Bohr- und Trennwerkzeugen. Durch die Geräusche wurde ein Anwohner auf den Vorfall aufmerksam, verständigte die Polizei und wurde durch die Täter wahrgenommen. Die Täter flüchteten vom Tatort in Richtung der Feldgemarkung und ließen ein Teil des Einbruchswerkzeugs zurück. Eine sofortige Fahndung führt nicht zum Auffinden der Täter. Bei dem Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Verbotene Symbole und Uniformteile während einer Fastnachtveranstaltung getragen

Elbtal-Hangenmeilingen, Hauptstraße

Samstag, 14.02.2026, 14:41 Uhr

(FD) Während eines Fastnachtsumzuges wurde eine Person im Bereich der Zuschauer festgestellt, die mehrere verbotene Symbole und Uniformteile trug. Die Polizeistation in Limburg wurde gegen 14:41 Uhr darüber informiert, dass ein Zuschauer des Umzuges mit verbotenen Symbolen und Uniformteilen, aus dem Zweiten Weltkrieg, bekleidet ist. Die Streife konnte einen 19-jährigen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg antreffen. Dieser trug die beschriebenen Uniformteilen und Symbole. Der Beschuldigte wurde festgenommen und zur Dienststelle transportiert. Die verbotenen Gegenstände wurden für das eingeleitete Strafverfahren sichergestellt. Der BS wurde anschließend entlassen und an Angehörige übergeben.

5. Alkoholisierter Fahrer aufgefallen

Limburg, Leo-Sternberg-Straße

Samstag, 14.02.2026, 15:55 Uhr

(FD) Am Samstagnachmittag konnte eine Streife der Polizei Limburg einen alkoholisierten Pkw-Fahrer feststellen und aus dem Verkehr ziehen. Mehrere Zeugen meldeten zuvor der Polizei einen Fahrer, der alkoholisiert mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Durch die Streife konnte der 59-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes, aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, angetroffen werden. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über einem Promille und erhärtete den Verdacht. Daher wurde der Fahrer mit zur Dienststelle genommen und dort durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Anschließend konnte der 59-jährige seinen Heimweg zu Fuß antreten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

6. Pkw beschleunigt - Fußgänger springt zur Seite

Limburg-Offheim, Kapellenstraße - Kreisstraße 473 Samstag, 14.02.2026, 19:20 Uhr

(FD) Im Bereich des Kreisverkehrs, Kapellenstraße/Kreisstraße 473, zur Zufahrt der Bundesstraße 49 musste am Samstagabend ein Fußgänger beim queren der Fahrbahn zur Seite springen, da ihn ein Pkw-Fahrer missachtete. Der Geschädigte beabsichtige, an einer Überquerungshilfe die Fahrbahn zu überschreiten, um auf den parallel verlaufenden Fußgängerweg zu kommen. Aus Richtung der Kapellenstraße kam ein Pkw SUV, Marke Volvo, Farbe weiß angefahren. Der Fahrer des Pkws beabsichtige von der Kapellenstraße aus auf die Auffahrt zur B49 zu fahren. Hierbei übersah er den Fußgänger auf der Fahrbahn. Der Fußgänger konnte sich durch einen Sprung zur Seite vor dem beschleunigenden Pkw retten. Der Pkw fuhr unvermittelt weiter in Richtung der B49. Ein Verfahren wegen eines Verkehrsdeliktes wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

7. Sachbeschädigung an einem PKW in Odersbach

Weilburg, Am Steinbühl

Samstag, 14.02.2026, 20:00 Uhr - 22:50 Uhr

(AKu) Am Samstagabend wurde zwischen 20:00 Uhr und 22:50 Uhr ein PKW an der Jugendherberge Odersbach mutwillig beschädigt. An dem dort geparkten grauen Audi wurde die Heck- und die Frontscheibe auf unbekannte Art und Weise eingeworfen/eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR. Sollten Sie diesbezüglich sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die ermittelnde Kriminalpolizei Limburg unter 06431/9140-0.

