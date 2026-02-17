PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Limburg und der Limburger Kriminalpolizei: Tötungsdelikt in Dornburg-Frickhofen

Limburg (ots)

Dornburg, Frickhofen, 16.02.2026

(pl)Am Montagabend ist im Umfeld eines Wohnhauses in Dornburg-Frickhofen eine Frau tot aufgefunden worden. Nach einem Hinweis auf eine mögliche Straftat begaben sich Polizeikräfte zu dem Wohnhaus. Dort trafen sie auf den 64-jährigen Hausbewohner und fanden die Leiche einer Frau. Nach ersten Ermittlungen ist der 64-Jährige dringend verdächtig, für den Tod der Frau durch körperliche Gewalt verantwortlich zu sein. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Ablauf der Tat dauern derzeit noch an.

