POL-PB: Einbruch in Imbisswagen - Polizei sucht Zeugen
Paderborn-Sennelager (ots)
(ivdh) Zwischen Samstag, 21. Februar, 21.30 Uhr und Dienstag, 24. Februar, 08.50 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Imbisswagen an der Danziger Straße in Paderborn-Sennelager ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Die Täter verschafften sich durch eine Tür Zutritt in den Wagen, durchwühlten diesen und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.
Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei zu melden.
