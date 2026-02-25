PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Jugendzentrum gesucht

Hövelhof (ots)

(md) An der Sennestraße in Hövelhof kam es zwischen Montag, 23. Februar, 21.00 Uhr und Dienstag, 24. Februar, 5.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Jugendeinrichtung. Der oder die Täter flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter brachen über ein Fenster in das Gebäude ein, durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung. Die Tat fiel einer Reinigungskraft am Dienstagmorgen auf und sie alarmierte die Polizei.

Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 08:52

    POL-PB: Zeugen zu Einbruch-Diebstahl an Schule gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Unbekannte brachen zwischen Montag, 23. Februar, 16.15 Uhr und Dienstag, 24. Februar, 7.15 Uhr einen Schaukasten an einer Schule an der Getrudenstraße in Paderborn auf und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Dem Hausmeister fiel die Tat am Dienstagmorgen auf und er alarmierte die Polizei. Die Täter hatten den Schaukasten ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 09:41

    POL-PB: Teilsperrung der B64 durch ausgelaufenes Öl

    Paderborn-Benhausen (ots) - (mh) Ein Motorschaden mit auslaufendem Öl hat am Montagvormittag, 23. Februar, für eine Teilsperrung der B64 zwischen den Paderborner Ortsteilen Benhausen und Neuenbeken gesorgt. Ein 66-jähriger Mann war gegen 11.25 Uhr mit einem Opel Antara in Richtung Bad Driburg unterwegs, als er den Motorschaden wahrnahm und auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Er alarmierte einen Abschleppdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren