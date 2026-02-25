Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Jugendzentrum gesucht

Hövelhof (ots)

(md) An der Sennestraße in Hövelhof kam es zwischen Montag, 23. Februar, 21.00 Uhr und Dienstag, 24. Februar, 5.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Jugendeinrichtung. Der oder die Täter flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter brachen über ein Fenster in das Gebäude ein, durchwühlten die Räume und flohen in unbekannte Richtung. Die Tat fiel einer Reinigungskraft am Dienstagmorgen auf und sie alarmierte die Polizei.

Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

