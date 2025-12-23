Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Samstag (20.12.2025), 10 Uhr, und Montag (22.12.2025), 11 Uhr, brachen Unbekannte einen Container auf dem Gelände eines Supermarktes in der Eschenbachstraße auf und entwendeten Feuerwerkskörper.

Ebenfalls zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Montag, 9 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Materiallager auf dem RNV-Betriebsgelände in der Hauptstraße einzudringen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Wer hat die Taten beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Im Fall des Einbruchs in der Eschenbachstraße werden Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de erbeten.

Hinweise zu dem Fall in der Hauptstraße werden an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten.

