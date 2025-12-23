Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: ROADPOL - Ergebnisse der Kontrollwoche "Alkohol und Drogen" vom 15. - 21. Dezember 2025

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich auch in diesem Jahr an der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche, um Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit durch Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu bekämpfen und zu verhindern. In diesem Zeitraum wurde bei den Verkehrskontrollen ein besonderer Schwerpunkt auf Fahrzeugfahrende gelegt, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten standen. Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Kontrollen, sollten auch die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr erneut ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Daher führten die Polizistinnen und Polizisten mit allen Kontrollierten auch präventive Gespräche, um Fahrten unter Alkohol-, Drogen- und/oder Medikamenteneinfluss zu verhindern. Während der Kontrollwoche wurden insgesamt 1.430 Fahrzeugführerinnen und -führer kontrolliert. Dabei stellten die Polizeikräfte insgesamt 18 Alkoholverstöße und 31 Drogenverstöße fest. Neben den Kontrollen setzt die Polizei jedoch auch bewusst auf frühzeitige Information, Aufklärung und Präventionsarbeit. Aus diesem Grund führten unsere Expertinnen und Experten der Zentralen Prävention gemeinsam mit Polizeikräften der Polizeiinspektion Speyer am 19.12.2025 eine Informationsveranstaltung an der IGS Speyer zum Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Die rund 30 Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 bis 17 Jahren wurden in einer zweistündigen Veranstaltung über die Wirkungsweise legaler und illegaler Drogen aufgeklärt. Außerdem erhielten sie Einblicke in die polizeiliche Praxis und bekamen im Anschluss die Gelegenheit, zahlreiche Fragen zu stellen.

Die Verkehrssicherheitsarbeit, mittels Verkehrskontrollen und Prävention, gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Diese Maßnahmen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und werden auch in Zukunft regelmäßig stattfinden.

"Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!" So lautet der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor. Innerhalb dieses Kontrollverbundes finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter www.roadpol.eu .

