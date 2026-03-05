PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal: Schildkröten sind wieder zurück im Garten

Nettetal (ots)

Wie berichtet, sind gestern drei Schildkröten aus dem Garten einer Seniorin in Kaldenkirchen verschwunden. Ein Diebstahl konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Wie nun bekannt wurde, fanden die Tiere bereits am Mittwoch ihren Weg zurück in den Garten. Alle Schildkröten sind wohlauf. Die Ermittlungen wurden eingestellt. /wg (144)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

