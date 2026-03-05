POL-VIE: Nettetal: Schildkröten sind wieder zurück im Garten
Nettetal (ots)
Wie berichtet, sind gestern drei Schildkröten aus dem Garten einer Seniorin in Kaldenkirchen verschwunden. Ein Diebstahl konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Wie nun bekannt wurde, fanden die Tiere bereits am Mittwoch ihren Weg zurück in den Garten. Alle Schildkröten sind wohlauf. Die Ermittlungen wurden eingestellt. /wg (144)
