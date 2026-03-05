PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Willich (ots)

Am 04.03.2026 gegen kam es auf der Anrather Straße in Willich zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen Autofahrerin und einem 57-jährigen Radfahrer. Die 25-jährige Willicherin befuhr die Anrather Straße in Fahrtrichtung Kempener Straße, ebenso der 57-jährige Willicher. Als die 25-jährige Autofahrerin sich in Höhe der Casinostraße neben den 57-jährigen Radfahrer befand setzte der 57-jährige Mann zum Abbiegen in die Casinostraße an und kollidierte mit dem Pkw. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. /rb (142)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

