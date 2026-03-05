Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Bekannter Ladendieb wird von Polizei gestellt - vorläufige Festnahme

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Mittwoch flüchtete ein 38-jähriger Deutscher gegen 16:50 Uhr aus einem Lebensmittelgeschäft an der Anschrift "Häsenberg" in Schwalmtal, nachdem er diverses Diebesgut eingesteckt hatte. Wenig später wurde er durch zwei Polizeibeamte gestellt. Ein Mitarbeiter der Filiale hatte gegen 16:50 Uhr den Alarm des Notausgangs gehört und sich anschließend dorthin begeben. Dort sah er den Mann, der mit drei gefüllten Einkaufstüten durch die Notausgangstüre die Flucht ergriff. Der Mitarbeiter eilte dem Mann nach. Zwei Beamte der Polizei Viersen befanden sich gerade bei einem anderen Einsatz in der Dülkener Straße, Ecke Langestraße, als sie hörten, wie der Mitarbeiter "Bleib stehen!" rief. Die Polizeibeamten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten den Mann schließlich in der Gartenstraße stellen. Der 38-Jährige, ohne festen Wohnsitz, wollte Ware im niedrigeren dreistelligen Bereich stehlen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich raus, dass der Mann einen offenen Haftbefehl, wegen eines laufenden Verfahrens beim Landgericht Mönchengladbach hat. Er blieb festgenommen und wurde am Folgetag beim Landgericht Mönchengladbach vorgeführt. /jk (145)

