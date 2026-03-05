PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Bekannter Ladendieb wird von Polizei gestellt - vorläufige Festnahme

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Mittwoch flüchtete ein 38-jähriger Deutscher gegen 16:50 Uhr aus einem Lebensmittelgeschäft an der Anschrift "Häsenberg" in Schwalmtal, nachdem er diverses Diebesgut eingesteckt hatte. Wenig später wurde er durch zwei Polizeibeamte gestellt. Ein Mitarbeiter der Filiale hatte gegen 16:50 Uhr den Alarm des Notausgangs gehört und sich anschließend dorthin begeben. Dort sah er den Mann, der mit drei gefüllten Einkaufstüten durch die Notausgangstüre die Flucht ergriff. Der Mitarbeiter eilte dem Mann nach. Zwei Beamte der Polizei Viersen befanden sich gerade bei einem anderen Einsatz in der Dülkener Straße, Ecke Langestraße, als sie hörten, wie der Mitarbeiter "Bleib stehen!" rief. Die Polizeibeamten nahmen umgehend die Verfolgung auf und konnten den Mann schließlich in der Gartenstraße stellen. Der 38-Jährige, ohne festen Wohnsitz, wollte Ware im niedrigeren dreistelligen Bereich stehlen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich raus, dass der Mann einen offenen Haftbefehl, wegen eines laufenden Verfahrens beim Landgericht Mönchengladbach hat. Er blieb festgenommen und wurde am Folgetag beim Landgericht Mönchengladbach vorgeführt. /jk (145)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 16:06

    POL-VIE: Brüggen: Einbruch in Wohnmobil - Kripo sucht Hinweise

    Brüggen (ots) - Zwischen dem 25. Februar und dem 03. März kam es zu einem Einbruch in ein Wohnmobil, welches auf einem Campingplatz in der Sankt Barbara Straße stand. Anscheinend wurde die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet und im Inneren wurden mehrere Schränke durchsucht. Der oder die Unbekannten Täter stahlen laut derzeitigem Stand Schmuck. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch? Dann melden Sie sich bitte beim ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 15:14

    POL-VIE: Senior wird Opfer von Betrügern - Hinweise gesucht!

    Viersen (ots) - Am Freitag, dem 27. Februar, wurde ein älterer Herr aus Viersen Opfer eines Betrugs. Gegen 15:30 Uhr erhielt der Mann einen Anruf. Am Apparat meldete sich eine Frau, die angab, Mitarbeiterin der Sparkasse zu sein. An seiner Debitkarte seien Probleme festgestellt worden, da er in der Vergangenheit im Internet auf einer gefälschten Plattform Ware bestellt habe. Deshalb müsse man seine Karte mit einer ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 15:13

    POL-VIE: Drogenfund nach Verkehrsunfall mit Verletzten

    Willich (ots) - Am 02.03.2026 gegen 12:10 Uhr kam es auf der Karl-Arnold-Straße in Willich zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 60-jährige Willicherin befuhr die Karl-Arnold-Straße und wendete in einer Grundstückseinfahrt. Sie kollidierte beim Herausfahren aus der Grundstückseinfahrt mit einem 20-jährigen Willicher Autofahrer, der die Karl-Arnold-Straße in Fahrtrichtung Kempener Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren