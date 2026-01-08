Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gestürzte Pedelec-Fahrerin wird durch Ersthelfer reanimiert

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (7. Januar 2026) stürzte eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin gegen 16 Uhr auf dem geteilten Fuß- und Radweg der Seyffardtstraße. Ein Zeuge sah die am Boden liegende Krefelderin, stellte eine fehlende Atmung fest und begann mit Reanimationsmaßnahmen. Ein Rettungswagen brachte die erfolgreich reanimierte, aber schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus. Ob die 64-Jährige infolge der Witterungsbedingungen oder aufgrund eines medizinischen Notfalls stürzte, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen.

(11)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell