Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Drogenfund nach Verkehrsunfall mit Verletzten

Willich (ots)

Am 02.03.2026 gegen 12:10 Uhr kam es auf der Karl-Arnold-Straße in Willich zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 60-jährige Willicherin befuhr die Karl-Arnold-Straße und wendete in einer Grundstückseinfahrt. Sie kollidierte beim Herausfahren aus der Grundstückseinfahrt mit einem 20-jährigen Willicher Autofahrer, der die Karl-Arnold-Straße in Fahrtrichtung Kempener Straße befuhr. Durch den Unfall wurde die 60-jährige Willicherin leicht verletzt, der 20-Jährige Willicher wurde schwer verletzt. Zudem wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Während der Unfallaufnahmen stellte sich heraus, dass der 20-jährige Willicher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Aufgrund weiterer Hinweise durchsuchten Einsatzkräfte im Zuge der Ermittlungen sowohl das Auto, als auch die Wohnung des Willichers. Sie stellten verschiedene Drogen, Bargeld und eine Schreckschusswaffe sicher. Die Ermittlungen dauern an. /rb (138)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell