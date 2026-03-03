PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Diebstahl von Bronzestatur auf Friedhof

Kempen (ots)

Zwischen dem 11.02.2026 und dem 01.03.2026 kam es auf dem Friedhof an der Berliner Allee in Kempen erneut zu dem Diebstahl einer Bronzestatur. In der jüngeren Vergangenheit kam es bereits zu Diebstählen von Bronzefiguren. Ob die Diebstähle zusammenhängen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei rät, wertvollen Grabschmuck wie Steine, Skulpturen oder Vasen gut zu befestigen, um Diebstählen vorzubeugen. Da diese Erinnerungsstücke für viele Hinterbliebene von großer Bedeutung sind, sollten die Gegenstände so gesichert werden, dass sie für Diebe schwer zu stehlen sind. Nur wenn jeder Diebstahl angezeigt wird, kann die Polizei in den betroffenen Bereichen gezielt kontrollieren und Maßnahmen ergreifen. Zögern Sie deshalb nicht, einen Diebstahl anzuzeigen. Verdächtige Personen sollten im Zweifelsfall sofort der Polizei gemeldet werden, damit diese rechtzeitig intervenieren kann. Falls Sie Hinweise zu diesem Diebstahl haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (135)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

