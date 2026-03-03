Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025: Weniger Straftaten, gesteigerte Aufklärungsquote

Kreis Viersen (ots)

Am 2. März stellten Sebastian Wessel, Abteilungsleiter der Kreispolizei Viersen und Leitender Polizeidirektor, sowie Mark Borsch, stellvertretender Leiter der Direktion Kriminalität und Erster Kriminalhauptkommissar, die Kriminalitätsentwicklung für das Jahr 2025 vor. Insgesamt wurden 16.683 Straftaten registriert, was einem Rückgang von 14,7 Prozent entspricht. Mit 59,5 Prozent liegt die Aufklärungsquote um 4,7 Prozent höher als im vergangenen Jahr. "Wir haben über 7.600 Tatverdächtige ermittelt. Das ist die höchste Aufklärungsquote der vergangenen fünf Jahre, darüber können wir sehr stolz sein", betonte EKHK Mark Borsch und LPD Sebastian Wessel fügte hinzu: "Das ist ein großer Erfolg, den wir durch konsequentes Einschreiten aller operativen Kräfte, durch eine gute Tatortarbeit, professionelle Ermittlungen, durch eine breit aufgestellte Präventionsarbeit und nicht zuletzt durch Hinweise aus der Bevölkerung erreichen konnten." Blicken wir beispielsweise auf die Entwicklung der Wohnungseinbrüche, so stellen wir fest, dass die erfassten Taten zurückgegangen sind. Weiter erfreulich ist die Tatsache, dass fast die Hälfte der Einbrüche im Versuch stecken bleibt. Das deutet darauf hin, dass die Menschen im Kreis Viersen unsere Präventionsangebote rund um den Einbruchschutz annehmen und die Tipps beherzigen." Ein Ziel, das die Kreispolizei Viersen in ihrer strategischen Ausrichtung bereits im Jahr 2025 erreichen wollte, war Reduzierung von Diebstählen an und aus Kraftfahrzeugen sowie Diebstahl von Fahrrädern, Pedelecs und E-Scootern. "Das ist uns im Jahr 2025 sehr gut gelungen und die Bekämpfung dieser Delikte wird auch in diesem Jahr im besonderen Fokus stehen", sagte EKHK Borsch. So ging der Diebstahl an und aus Kraftfahrzeugen um etwa 30 Prozent zurück, beim Fahrraddiebstahl gab es einen Rückgang um etwa 36 Prozent. "Damit wir uns auch hier weiter verbessern können, sind wir auf Hinweise besonders angewiesen. Wir appellieren an sie, nicht wegzuschauen, wenn Sie Straftaten beobachten. Ihre Beobachtungen sind ein entscheidender Bestandteil der Kriminalitätsbekämpfung. Teilen Sie uns Ihre Beobachtungen mit und wählen Sie im Notfall die '110'.", so LPD Wessel. Ein letzter Tipp: Sparen Sie nicht bei der Sicherung Ihrer Zweiräder. Notieren Sie zudem die Rahmennummer in Ihren Unterlagen und machen Sie ein Foto von Ihrem Zweirad. Beugen Sie einem Autoaufbruch vor, indem Sie niemals Wertsachen in Ihrem Auto zurücklassen. Den Jahresrückblick zur Kriminalitätsentwicklung 2025 finden sie online unter: https://viersen.polizei.nrw/artikel/jahresrueckblick-kriminalitaetsentwicklung-2025 /Wg (134)

