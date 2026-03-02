Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Versuchte schwere Brandstiftung in Café - Haben Sie etwas gesehen?

Kempen (ots)

Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 15:20 Uhr, kam es zu einer versuchten schweren Brandstiftung in einem Café in der Straße "Concordienplatz" in Kempen. Beim Betreten des Cafés fiel dem Inhaber ein starker Benzingeruch auf. Auf der Damentoilette entdeckte er dann eine Flüssigkeit und einen Brandsatz. Möglicherweise hatte eine unbekannte Person versucht, durch ein geöffnetes Fenster ein Feuer in der Toilette zu legen. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (134)

