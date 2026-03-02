Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl

Willich (ots)

Bereits im vergangenen Jahr kam es am 8. April 2025 zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Linsellesstraße in Schiefbahn. Zwei unbekannte Tatverdächtige entwendeten Kaffee im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Edeka-Markt in Willich. Dabei verstaute jeweils ein Täter die Ware in seinem Rucksack, während er durch den anderen abgeschirmt wurde. Beim Verlassen des Marktes wurde einer der Täter von einer Mitarbeiterin angesprochen und festgehalten. Dieser riss sich mitsamt der Beute los, wobei die Angestellte leicht verletzt wurde. Da die Ermittlungen zu den beiden Männern bislang ohne Erfolg blieben, fahndet die Polizei nun öffentlich nach ihnen. https://polizei.nrw/fahndung/196218 Falls Sie Hinweise zu den beiden Männern haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (133)

