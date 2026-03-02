PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl

Willich (ots)

Bereits im vergangenen Jahr kam es am 8. April 2025 zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Linsellesstraße in Schiefbahn. Zwei unbekannte Tatverdächtige entwendeten Kaffee im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Edeka-Markt in Willich. Dabei verstaute jeweils ein Täter die Ware in seinem Rucksack, während er durch den anderen abgeschirmt wurde. Beim Verlassen des Marktes wurde einer der Täter von einer Mitarbeiterin angesprochen und festgehalten. Dieser riss sich mitsamt der Beute los, wobei die Angestellte leicht verletzt wurde. Da die Ermittlungen zu den beiden Männern bislang ohne Erfolg blieben, fahndet die Polizei nun öffentlich nach ihnen. https://polizei.nrw/fahndung/196218 Falls Sie Hinweise zu den beiden Männern haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (133)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 12:46

    POL-VIE: Verkehrskommissariat sucht Person welche Angaben zum Unfall machen kann

    Viersen-Süchteln (ots) - In unserer Meldung 119 berichteten wir von einer Unfallflucht am vergangenen Dienstag, 24. Februar, gegen 16:30 Uhr in der Hochstraße in Süchteln. Eine 67-jährige Frau ist hier von ihrem Pedelec gestürzt, nachdem Sie einem dunklen Pkw ausweichen musste. Hierzu sucht das Verkehrskommissariat nun ein Auto, welches nach dem Sturz der Frau ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:45

    POL-VIE: Einbruch in Kiosk einer Gesamtschule - Hinweise gesucht!

    Kempen (ots) - Zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Kiosk einer Gesamtschule in der Wachtendonker Straße in Kempen. Der Besitzer hatte am Samstag dort geöffnete Süßigkeiten und Trinkpäckchen gefunden. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (131) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:45

    POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhäuser - Kripo ermittelt

    Kempen-Dülken (ots) - Zwischen Freitag und Samstag kam es zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Kempen und in Dülken. In der Schlagermannstraße in Kempen brach zwischen Freitag, 09:30 Uhr, und Samstag, 11:30 Uhr, mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus ein. Gestohlen wurde Schmuck. In Dülken kam es zu einem Einbruch in der Eugenstraße. Hier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren