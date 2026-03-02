Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhäuser - Kripo ermittelt

Kempen-Dülken (ots)

Zwischen Freitag und Samstag kam es zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Kempen und in Dülken. In der Schlagermannstraße in Kempen brach zwischen Freitag, 09:30 Uhr, und Samstag, 11:30 Uhr, mindestens eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus ein. Gestohlen wurde Schmuck. In Dülken kam es zu einem Einbruch in der Eugenstraße. Hier verschaffte sich am Samstag, zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr, mindestens eine unbekannte Person Zutritt zum Inneren des Hauses. Gegen 20:00 Uhr hörte die Eigentümerin des Hauses ein Geräusch, dachte sich jedoch nichts dabei. Gegen 21:30 Uhr entdeckte sie schließlich, dass diverse Gegenstände auf dem Boden lagen und informierte daraufhin die Polizei. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Falls Sie Hinweise zu einem der Fälle haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (130)

