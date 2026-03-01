POL-VIE: Vermisster 81-Jähriger wiedergefunden
Nettetal-Lobberich (ots)
Der seit dem frühen Freitagabend vermisste 81-Jährige wurde am Sonntagmorgen wohlbehalten in einem Hotel in Dornbusch aufgefunden. Das Hotelpersonal hatte den Mann wegen der Öffentlichkeitsfahndung erkannt und die Polizei verständigt. /jk (129)
