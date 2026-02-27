PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-VIE: Verkehrsdienst stoppt Sattelzug wegen ungesicherter Ladung

Nettetal-Breyell (ots)

Am Donnerstag, den 26. Februar 2026, wurde einem Sattelzug im Bereich Nettetal-Breyell von den Einsatzkräften des Verkehrsdienstes die Weiterfahrt untersagt. Gegen 14:40 Uhr fiel den Einsatzkräften des Verkehrsdienstes ein Sattelzug auf, dessen Ladung augenscheinlich nicht ordnungsgemäß gesichert war. Der Sattelzug war mit 25 Tonnen Armierungseisen beladen, das zur Verstärkung von Stahlbetonbauteilen verwendet wird. Die Ladung bestand zum Teil aus bis zu 10 Meter langen Eisenstangen und Eisenmatten, die vollkommen ungesichert auf der Ladefläche des Sattelzugs lagen. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass durch die unsachgemäße Ladungssicherung eine erhebliche Gefahr bestand. Insbesondere bei abruptem Bremsen, unvorhergesehenen Fahrmanövern, starken Kurvenfahrten oder im Falle eines Verkehrsunfalls, hätte die Ladung die Sicherheit der Straße gefährdet. Aufgrund dieser hohen Gefährdung wurde dem Fahrer des Sattelzugs die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer des Sattelzuges wird sich nun wegen falscher, beziehungsweise fehlender Ladungssicherung verantworten müssen. /jk (126)

