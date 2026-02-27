Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Frauen bei Unfall schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Unfall zwischen zwei Autofahrerinnen, bei dem zwei Frauen schwer und eine Frau leicht verletzt wurden. Eine 29-jährige Frau aus Mönchengladbach fuhr um 07:35 Uhr auf dem Falkenweg in Richtung Venner Straße. An der Kreuzung zur Rheindahlener Straße fuhr eine 25-jährige Frau aus Krefeld in Richtung Dülken. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wodurch der Wagen der Mönchengladbacherin gegen einen Baum und der Wagen der Krefelderin gegen ein Verkehrsschild prallte. Die 29-Jährige aus Mönchengladbach und ihre 23-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Mönchengladbach wurden schwer verletzt. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. Die Kreuzung war bis 9 Uhr gesperrt. /jk (124)

