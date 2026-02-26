POL-VIE: Multivan T6 gestohlen - Polizei sucht Hinweise

Viersen-Süchteln (ots) - Am Dienstag kam es um 16:30 Uhr zu einem Unfall in der Hochstraße in Süchteln. Eine 67-jährige Frau aus Viersen fuhr mit ihrem Pedelec auf der Weberstraße in Richtung Hochstraße. An der Kreuzung zur Hochstraße wartete sie und wollte dann nach links in die Hochstraße einbiegen. Als sie sich in der Mitte der Hochstraße befand, sah sie ...

mehr