PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Multivan T6 gestohlen - Polizei sucht Hinweise

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Mittwoch entwendeten mindestens zwei unbekannte Personen zwischen 01:30 Uhr und 04:30 Uhr einen VW Multivan aus der Straße Selder in St. Tönis. Der hellbeige Metallic Multivan aus dem Jahr 2016 hat das amtliche Kennzeichen KK-P1010. Wenn Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (122)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:03

    POL-VIE: Nächtlicher Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo ermittelt

    Willich (ots) - Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Wielandstraße in Willich. Über ein Kellerfenster gelangte mindestens eine unbekannte Person in das Hausinnere und entwendete eine Geldkassette mit einem höheren dreistelligen Betrag. Haben Sie in der Nacht zu Mittwoch etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 10:13

    POL-VIE: Viersen: Brand in Wohnung durch technischen Defekt

    Viersen (ots) - Am Dienstagabend wurden Polizei und Feuerwehr gegen 20:50 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße in Viersen gerufen. In der Küche einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen, das schnell gelöscht werden konnte. Ursache war nach derzeitigem Stand ein technischer Defekt in einem Küchengerät. Es wurde niemand verletzt. / wg (120) Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 08:48

    POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unbekannter Pkw-Fahrer gesucht - haben Sie Hinweise?

    Viersen-Süchteln (ots) - Am Dienstag kam es um 16:30 Uhr zu einem Unfall in der Hochstraße in Süchteln. Eine 67-jährige Frau aus Viersen fuhr mit ihrem Pedelec auf der Weberstraße in Richtung Hochstraße. An der Kreuzung zur Hochstraße wartete sie und wollte dann nach links in die Hochstraße einbiegen. Als sie sich in der Mitte der Hochstraße befand, sah sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren