POL-VIE: Multivan T6 gestohlen - Polizei sucht Hinweise
Tönisvorst-St. Tönis (ots)
Am Mittwoch entwendeten mindestens zwei unbekannte Personen zwischen 01:30 Uhr und 04:30 Uhr einen VW Multivan aus der Straße Selder in St. Tönis. Der hellbeige Metallic Multivan aus dem Jahr 2016 hat das amtliche Kennzeichen KK-P1010. Wenn Sie im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (122)
