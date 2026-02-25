Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Unbekannter Pkw-Fahrer gesucht - haben Sie Hinweise?

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstag kam es um 16:30 Uhr zu einem Unfall in der Hochstraße in Süchteln. Eine 67-jährige Frau aus Viersen fuhr mit ihrem Pedelec auf der Weberstraße in Richtung Hochstraße. An der Kreuzung zur Hochstraße wartete sie und wollte dann nach links in die Hochstraße einbiegen. Als sie sich in der Mitte der Hochstraße befand, sah sie ein sich schnell näherndes Fahrzeug. Diesem wollte sie ausweichen, kam dabei an den Bordstein und stürzte. Dabei wurde sie nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Der Pkw war auf der Hochstraße unterwegs und fuhr in Richtung Grefrather Straße weiter. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen, mittelgroßen Pkw. Haben Sie Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (119)

