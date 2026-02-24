PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tuner wollten auf Parkplatz - Polizei unterstützt bei nicht angemeldetem Treffen

Tönisvorst-Niederkrüchten (ots)

Für Freitag, den 20. Februar, hatte eine Gruppe von Auto-Tunern über die sozialen Medien zu einem Treffen auf dem 'Globus'-Parkplatz in St. Tönis aufgerufen. Ein solches Treffen war aber bei der Stadt Tönisvorst nicht angemeldet worden. Das Ordnungsamt Tönisvorst leitete Sofortmaßnahmen ein. Zur Unterstützung des Ordnungsamtes der Stadt Tönisvorst und zur Auflösung der Veranstaltung war die Polizei Viersen vor Ort. Die Einsatzkräfte hinderten anreisende Autofans daran, auf den Parkplatz zu fahren. Der Veranstalter verlagerte das Treffen daraufhin spontan nach Niederkrüchten-Dam. Dort konnten 33 Fahrzeuge festgestellt und kontrolliert werden. Zwei Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Einsatzkräfte stellten zudem 11 Ordnungswidrigkeiten fest, wobei sechs Fahrzeughalter ein Verwarngeld zahlen mussten. Aus gegebenem Anlass weisen wir daraufhin, dass es sich bei entsprechenden Treffen um Veranstaltungen handelt, die bei der örtlich zuständigen Kommune angemeldet werden müssen. /jk (117)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

