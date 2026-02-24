PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall auf der Hochstraße - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Willich (ots)

Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt derzeit zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Sonntag (22. Februar) gegen 15.30 Uhr auf der Hochstraße in Willich ereignet hatte. Eine 81-jährige Willicherin war hier mit ihrem Pkw in Richtung Hubertusstraße unterwegs, als sie nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Sie kam in der Folge von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Fahrradständer auf dem dortigen Gehweg, wobei insbesondere an ihrem Fahrzeug erheblicher Sachschaden entstand. Der andere Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Königsheide fort, ohne dass sich der Fahrer oder die Fahrerin um den Unfall kümmerte. Haben Sie den Unfall beobachtet und können Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum flüchtigen Pkw machen? Informieren Sie dann bitte das Verkehrskommissariat in Willich über die 02162/377-0. /wg (116)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

