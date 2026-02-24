PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand eines Waldstücks - Hinweise gesucht

Viersen (ots)

Am 23.02.2026 gegen 17:50 Uhr brannte in Viersen in der Nähe des Hüsgesweg ein Waldstück. Das Waldstück liegt nahe der Autobahn A61 an einer Überführung. Laut Zeugen hat es gegen 17:43 Uhr mindestens einen lauten Knall gegeben, welcher im Zusammenhang mit dem Waldbrand stehen könnte. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass vermutlich ein Zelt gebrannt hat. Da die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen kann, werden nun Zeuginnen und Zeugen gesucht, die mehr Informationen zu dem Fall geben können. Bitte melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer: 02162/377-0 / hk (113)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

