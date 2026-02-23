PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfallflucht - Verunreinigung durch Hydraulik Aggregat

Nettetal (ots)

Am 18.02.2026 ist es am Abend zu einem Verkehrsunfall in Nettetal auf der Straße B509 in Höhe der Einfahrt "Bocholt" gekommen. Die Fahrbahn, sowie der nebenliegende Wassergraben, ist durch ein Hydraulik Aggregat mit ca. 70 Liter Öl verunreinigt worden. Es ist davon auszugehen, dass sich das Hydraulikaggregat zuvor auf einem Lkw befunden hat und beim Wenden oder Abbiegen in den Graben gefallen ist. Haben Sie Hinweise zu dem Verursacher? Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei dem Verkehrskommissariat in Willich unter der Rufnummer 02162-377-0 zu melden. /hk (110)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen

