Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zigaretten aus Discounter gestohlen

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Sonntagmorgen kam es um 07:30 Uhr zu einem Einbruch in einem Discounter in der Sankt-Michael-Straße in Waldniel. Mindestens eine Person verschaffte sich Zutritt in den Laden und entwendete hier Tabakwaren in unbekannter Menge. Haben Sie am Sonntagmorgen etwas Verdächtiges beobachten können? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (108)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

