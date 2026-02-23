POL-VIE: Zigaretten aus Discounter gestohlen

Kempen (ots) - Zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Grundschule in der Eichendorffstraße in Kempen. Der Hausmeister stellte am Samstag den Einbruch fest. Im Inneren durchwühlte mindestens ein unbekannter Täter mehrere Räume. Es wurden mindestens zwei Musikboxen entwendet. Ob mehr gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Falls Sie etwas Verdächtiges ...

mehr