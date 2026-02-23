POL-VIE: Zigaretten aus Discounter gestohlen
Schwalmtal-Waldniel (ots)
Am Sonntagmorgen kam es um 07:30 Uhr zu einem Einbruch in einem Discounter in der Sankt-Michael-Straße in Waldniel. Mindestens eine Person verschaffte sich Zutritt in den Laden und entwendete hier Tabakwaren in unbekannter Menge. Haben Sie am Sonntagmorgen etwas Verdächtiges beobachten können? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (108)
