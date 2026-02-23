PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Multivan gestohlen - Haben Sie etwas beobachtet?

Willich-Neersen (ots)

Zwischen Donnerstag, 19. Februar, 20 Uhr, und Freitag, 20. Februar, 07:50 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Multivans in der Hauptstraße in Neersen. Der blaue VW Multivan T6 aus 2016 hat das amtliche Kennzeichen D-NG-578. Falls Sie zwischen Donnerstag und Freitag etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (106)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

