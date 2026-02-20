PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Unfall an Grundstückausfahrt - Pedelec-Fahrer wird schwer verletzt

Willich (ots)

Am Donnerstag gegen 08.10 Uhr ereignete sich der Unfall auf der Schmelzerstraße in Willich. Ein 65-jähriger Willicher war hier mit seinem Pedelec unterwegs und fuhr auf dem Radweg in Richtung Laborweg. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer aus Sonderhausen fuhr aus einem Grundstück auf die Schmelzerstraße. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pedelec-Fahrer. Der Willicher stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. /wg (104)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

