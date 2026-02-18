Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Radfahrer wird bei Unfall im Kreisverkehr schwer verletzt

Willich (ots)

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 10.20 Uhr im Kreisverkehr der Sankt-Töniser-Straße in Willich. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach war im Kreisverkehr unterwegs und bog auf die Sankt-Töniser-Straße ab. Kurz nach dem Abbiegen musste er offenbar abbremsen. Ein 55-jähriger Radfahrer aus Willich, der auf dem Radweg von der Parkstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war, stieß gegen das Heck des wartenden Pkw, als er die Sankt-Töniser-Straße passierte. In der Folge stürzte der Willicher und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Das Verkehrskommissariat in Willich ermittelt und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /wg (102)

