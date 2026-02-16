Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Schunkeln gegen die Kälte - vorläufige Bilanz des Rosenmontagsgeschehens

Kreis Viersen (ots)

Am Rosenmontag wurden die Züge in Kempen und Dülken verstärkt von Einsatzkräften begleitet. Aber auch in Süchteln, Vinkrath, Neersen und Overhetfeld schunkelten viele bunt kostümierte Jeckinnen und Jecken gegen die Kälte und bescherten dem Kreis Viersen einen weitgehend friedlichen Rosenmontag. Lediglich in Dülken mussten die Einsatzkräfte verstärkt tätig werden. Bis 20 Uhr sprachen die Einsatzkräfte insgesamt zehn Platzverweise aus, im letzten Jahr waren es 20. Die Teams nahmen sechs Strafanzeigen auf (2025 waren es 15): zwei wegen Körperverletzungsdelikten, eine wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und zwei wegen Sachbeschädigung und eine wegen Beleidigung. Während im letzten Jahr noch neun Personen in Gewahrsam genommen werden mussten, konnten die Einsatzkräfte in diesem Jahr erfreulicherweise komplett auf diese Maßnahme verzichten. Unser Einsatzleiter am heutigen Rosenmontag, Polizeidirektor Stefan Neugebauer, zieht eine positive Bilanz: "Je weniger die Polizei einschreiten muss, desto schöner ist der Karneval. Wir danken allen friedlichen Karnevalistinnen und Karnevalisten, die uns heute bei unserer Arbeit unterstützt haben." /wg (100)

