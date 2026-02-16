PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Schunkeln gegen die Kälte - vorläufige Bilanz des Rosenmontagsgeschehens

Kreis Viersen (ots)

Am Rosenmontag wurden die Züge in Kempen und Dülken verstärkt von Einsatzkräften begleitet. Aber auch in Süchteln, Vinkrath, Neersen und Overhetfeld schunkelten viele bunt kostümierte Jeckinnen und Jecken gegen die Kälte und bescherten dem Kreis Viersen einen weitgehend friedlichen Rosenmontag. Lediglich in Dülken mussten die Einsatzkräfte verstärkt tätig werden. Bis 20 Uhr sprachen die Einsatzkräfte insgesamt zehn Platzverweise aus, im letzten Jahr waren es 20. Die Teams nahmen sechs Strafanzeigen auf (2025 waren es 15): zwei wegen Körperverletzungsdelikten, eine wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und zwei wegen Sachbeschädigung und eine wegen Beleidigung. Während im letzten Jahr noch neun Personen in Gewahrsam genommen werden mussten, konnten die Einsatzkräfte in diesem Jahr erfreulicherweise komplett auf diese Maßnahme verzichten. Unser Einsatzleiter am heutigen Rosenmontag, Polizeidirektor Stefan Neugebauer, zieht eine positive Bilanz: "Je weniger die Polizei einschreiten muss, desto schöner ist der Karneval. Wir danken allen friedlichen Karnevalistinnen und Karnevalisten, die uns heute bei unserer Arbeit unterstützt haben." /wg (100)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 21:25

    POL-VIE: 260215 Kreis Viersen: Jeck im Sonnenschein - Karnevalsbilanz zum Tulpensonntag

    Polizei Viersen (ots) - Kalt, aber trocken! Das wird wohl das Resümee vieler Jecken im Kreis Viersen zum Tulpensonntag sein. Am 15.02.2026 fanden im Kreisgebiet Viersen mehrere Karnevalsumzüge statt, die größten in Viersen, Willich-Anrath, Tönisvorst-St. Tönis, Nettetal-Breyell und Niederkrüchten. Trotz der wiederkehrenden Kälte zog es zahlreiche Jecken auf die ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 21:11

    POL-VIE: Kreis Viersen: Karnevalsbilanz Nelkensamstag

    Kreis Viersen (ots) - Heute ging der Straßenkarneval in unserem Kreisgebiet hauptsächlich beim Nelkensamstagszug in Brüggen-Bracht weiter. Zur Einsatzbewältigung war die Polizei dort mit starken Kräften auf sämtliche Einsatzanlässe vorbereitet. Das Feiern rund um den Zug verlief zunächst friedlich und fröhlich. Vor Zugbeginn kam es im Aufstellungsbereich zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 15:11

    POL-VIE: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

    Nettetal (ots) - Am 12.02.2026 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 19:95 Uhr kam es in Nettetal auf der Straße Im Weberfeld zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Mindestens ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über die Balkontür gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Dort wurden diverse Räume und Schränke durchwühlt und anschließend Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei sucht nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren