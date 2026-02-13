Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Nettetal (ots)

Am 12.02.2026 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 19:95 Uhr kam es in Nettetal auf der Straße Im Weberfeld zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Mindestens ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über die Balkontür gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Dort wurden diverse Räume und Schränke durchwühlt und anschließend Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (96)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell