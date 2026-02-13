PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher stehlen Bargeld und Schmuck

Nettetal (ots)

Am 12.02.2026 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 19:95 Uhr kam es in Nettetal auf der Straße Im Weberfeld zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Mindestens ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über die Balkontür gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Dort wurden diverse Räume und Schränke durchwühlt und anschließend Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (96)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 13:30

    POL-VIE: 260213 Willich: Polizeieinsatz auf der Büdericher Straße

    Kreis Viersen (ots) - Am Freitagmorgen gegen 08:45 Uhr wurde bekannt, dass sich eine männliche Person in einem Wohngebäude in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Zur Meldezeit war nicht bekannt, ob der Mann Zugriff auf Waffen hatte. Nachdem der 51-jährige Mann die zuerst eingesetzten Rettungskräfte verbal bedrohte, zogen sich diese zurück und alarmierten ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:59

    POL-VIE: 260913 Niederkrüchten Elmpt: Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

    Kreis Viersen (ots) - Am Freitagmorgen kam es gegen 10:35 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Alte Zollstraße in Elmpt. Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Niederkrüchten verlor aus bisher unerklärlicher Ursache die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf die Straße. Ob der Motorradfahrer einen Helm trug, konnte noch nicht geklärt werden. Zur weiteren Behandlung ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:48

    POL-VIE: Nachtrag Karnevalsbilanz - versuchtes Tötungsdelikt

    Kreis Viersen (ots) - Nach der gestrigen, zunächst durchaus ruhigen Karnevalsbilanz um 22:50 Uhr müssen wir für die vergangene Nacht einen Nachtrag hinzufügen. Am 12.02.2026 wurde gegen 23:50 Uhr eine Person nach einer Karnevalsveranstaltung lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall wird als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Aufgrund des schwerwiegenden Delikts werden die weiteren Ermittlungen durch das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren