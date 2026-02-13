Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 260213 Willich: Polizeieinsatz auf der Büdericher Straße

Kreis Viersen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 08:45 Uhr wurde bekannt, dass sich eine männliche Person in einem Wohngebäude in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Zur Meldezeit war nicht bekannt, ob der Mann Zugriff auf Waffen hatte. Nachdem der 51-jährige Mann die zuerst eingesetzten Rettungskräfte verbal bedrohte, zogen sich diese zurück und alarmierten die Polizei. Mit starken Kräften und unter Einsatz von Spezialeinheiten konnte der Mann gesichert und anschließend einem Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt werden. Im Rahmen des Einsatzes wurden weder der Mann noch die Einsatzkräfte verletzt. Für die Zeit des Einsatzes wurde die Einsatzstelle weiträumig gesperrt. MT (97)

