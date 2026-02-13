PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 260213 Willich: Polizeieinsatz auf der Büdericher Straße

Kreis Viersen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 08:45 Uhr wurde bekannt, dass sich eine männliche Person in einem Wohngebäude in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Zur Meldezeit war nicht bekannt, ob der Mann Zugriff auf Waffen hatte. Nachdem der 51-jährige Mann die zuerst eingesetzten Rettungskräfte verbal bedrohte, zogen sich diese zurück und alarmierten die Polizei. Mit starken Kräften und unter Einsatz von Spezialeinheiten konnte der Mann gesichert und anschließend einem Krankenhaus zur weiteren Behandlung zugeführt werden. Im Rahmen des Einsatzes wurden weder der Mann noch die Einsatzkräfte verletzt. Für die Zeit des Einsatzes wurde die Einsatzstelle weiträumig gesperrt. MT (97)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 11:59

    POL-VIE: 260913 Niederkrüchten Elmpt: Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

    Kreis Viersen (ots) - Am Freitagmorgen kam es gegen 10:35 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Alte Zollstraße in Elmpt. Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Niederkrüchten verlor aus bisher unerklärlicher Ursache die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf die Straße. Ob der Motorradfahrer einen Helm trug, konnte noch nicht geklärt werden. Zur weiteren Behandlung ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:48

    POL-VIE: Nachtrag Karnevalsbilanz - versuchtes Tötungsdelikt

    Kreis Viersen (ots) - Nach der gestrigen, zunächst durchaus ruhigen Karnevalsbilanz um 22:50 Uhr müssen wir für die vergangene Nacht einen Nachtrag hinzufügen. Am 12.02.2026 wurde gegen 23:50 Uhr eine Person nach einer Karnevalsveranstaltung lebensgefährlich verletzt. Der Vorfall wird als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Aufgrund des schwerwiegenden Delikts werden die weiteren Ermittlungen durch das ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 22:50

    POL-VIE: Kreis Viersen: Karnevalsbilanz Altweiber

    Kreis Viersen (ots) - Am 12.02.2026 fanden im Kreisgebiet Viersen diverse Feierlichkeiten im Zusammenhang mit dem Altweibertreiben statt. Zahlreiche jecke Karnevalisten zog es trotz des Regens auf die Straßen und in die Zelte. Größtenteils verliefen die Veranstaltungen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Die Sicherheitskonzeptionen der Veranstalter, die im Vorfeld in Zusammenarbeit mit den Sicherheits- und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren