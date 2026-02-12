PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Karnevalsbilanz Altweiber

Kreis Viersen (ots)

Am 12.02.2026 fanden im Kreisgebiet Viersen diverse Feierlichkeiten im Zusammenhang mit dem Altweibertreiben statt. Zahlreiche jecke Karnevalisten zog es trotz des Regens auf die Straßen und in die Zelte. Größtenteils verliefen die Veranstaltungen friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Die Sicherheitskonzeptionen der Veranstalter, die im Vorfeld in Zusammenarbeit mit den Sicherheits- und Ordnungsbehörden des Kreises Viersen erarbeitet wurden, haben sich bewährt. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, lag ein besonderes Augenmerk auf dem Altweibertreiben in Viersen-Dülken. In diesem Jahr zog es circa 800 Menschen auf den Platz "Alter Markt", ein Großteil davon Heranwachsende und Jugendliche. Einige Feiernde in Dülken, wussten sich nach dem Genuss von Alkohol nicht mehr zu benehmen, sodass es trotz zuvor ausgesprochenen Platzverweisen zu insgesamt 10 Ingewahrsamnahmen kam. Zwei minderjährige Mädchen wurden im Rahmen der Feierlichkeiten in hilfloser Lage aufgefunden und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht der Verdacht, dass "KO-Tropfen" verabreicht wurden. Des Weiteren wurde eine Geldbörse entwendet. Eine Person leistete Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. Insgesamt kam es in Dülken zu 21 Strafanzeigen und vier Ordnungswidrigkeiten. Durch die starke polizeiliche Präsenz und das konsequente Einschreiten, konnten weitere Straftaten verhindert werden. Auch in den nächsten Tagen finden eine Vielzahl von Feierlichkeiten im Kreis Viersen statt. Wir als Polizei werden im Rahmen von vorgeplanten Einsätzen an einzelnen Veranstaltungen sowie mit erhöhter Präsenz im gesamten Kreisgebiet für Sie da sein. Passen Sie aufeinander auf, machen Sie den Einsatzkräften vor Ort Platz, verstauen Sie Ihre Wertgegenstände sicher und nehmen Sie keine Getränke von Fremden an. Im Notfall die 110! mp (95)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen

