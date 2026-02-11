Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Hochwertiger PKW entwendet - Hinweise gesucht!

Schwalmtal (ots)

Am 10.02.2026 gegen 05:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl eines hochwertigen PKW auf der Brunnenstraße in Schwalmtal. Von einem Parkplatz eines Autohauses wurde der dort geparkte Dodge Durango in den frühen Morgenstunden entwendet. Das Fahrzeug trägt das Kennzeichen HB-S4707, die Farbe des Fahrzeugs ist grau. Auffällig an dem Fahrzeug ist eine mattschwarze Abdeckung der Anhängerkupplung. Haben Sie Hinweise auf den Diebstahl oder haben Sie das Fahrzeug gesehen? Melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (92)

