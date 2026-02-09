Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Seniorin von Betrüger bestohlen - Hinweise gesucht!

Willich (ots)

Am Freitag klingelte es gegen 11 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin aus der Küferstraße in Willich. Ein ihr unbekannter Mann behauptete, die Heizungsstände ablesen zu müssen. In der Wohnung ist der Mann dann zügig die einzelnen Räume abgegangen und verließ anschließend die Wohnung. Wenig später stellte die Frau aus Willich fest, dass ihr Schmuck, Parfüm und Bargeld gestohlen wurden. Der Mann war circa 175cm groß, schmal und hatte einen Dreitagebart. Er trug eine Basecap und einen blauen Jogginganzug. Haben Sie am Freitag, 06. Februar, gegen 11 Uhr, eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (89)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell