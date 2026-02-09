PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Seniorin von Betrüger bestohlen - Hinweise gesucht!

Willich (ots)

Am Freitag klingelte es gegen 11 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin aus der Küferstraße in Willich. Ein ihr unbekannter Mann behauptete, die Heizungsstände ablesen zu müssen. In der Wohnung ist der Mann dann zügig die einzelnen Räume abgegangen und verließ anschließend die Wohnung. Wenig später stellte die Frau aus Willich fest, dass ihr Schmuck, Parfüm und Bargeld gestohlen wurden. Der Mann war circa 175cm groß, schmal und hatte einen Dreitagebart. Er trug eine Basecap und einen blauen Jogginganzug. Haben Sie am Freitag, 06. Februar, gegen 11 Uhr, eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (89)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren