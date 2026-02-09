PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Büroräume einer Partei - Hinweise gesucht

Viersen (ots)

Am Freitag, in der Zeit von 06:45 Uhr und 11:15 Uhr, wurde in Büroräumlichkeiten einer Partei in der Straße Europaplatz in Viersen eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten und durchwühlte hier diverse Räume und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Laut Ermittlungen des Staatsschutzes handelt es sich laut aktuellem Stand um keine politisch motivierte Tat. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (88)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

