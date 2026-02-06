Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: "Wörr donn ed vörr Öch" - Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei gemeinsam für die Jecken im Kreis

Bild-Infos

Download

Kreis Viersen (ots)

"Wörr donn ed vörr Öch" - das ist das gemeinsame Motto von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Kreis Viersen für die närrischen Tage. Angelehnt an das aktuelle Motto des Kölner Karnevals sagen auch die Einsatzkräfte im Kreis Viersen: "Wir tun es für Euch." Und wir tun es gerne. Es geht für alle viel leichter, wenn die Feiernden ein paar Grundregeln beachten, denn so können viele Einsätze vermieden werden. Das oberste Gebot heißt Respekt. Respekt für die Einsatzkräfte, aber auch für alle anderen Menschen. Wer anderen den Spaß verdirbt, feiert nicht mehr mit. Kurz zusammengefasst jetzt die wichtigsten Dinge, die alle im Karneval beherzigen sollten, damit es ein harmonisches Fest wird und nicht schon für den einen oder die andere schon an Weiberfastnacht Aschermittwoch ist. Respekt und Rücksichtnahme sind die Schlüssel zu einem harmonischen Miteinander. Auch wer sich als Superheld verkleidet, bleibt Teil einer Gemeinschaft. Rücksichtnahme ist das oberste Gebot. Gehen Sie mit anderen Menschen so um, wie Sie möchten, dass sie (und die Einsatzkräfte) mit Ihnen umgehen. Im Notfall, zählt jede Sekunde, deswegen machen Sie Platz, wenn wir einen Einsatz haben. Um sicherzustellen, dass der Rettungsdienst im Notfall schnell und effektiv helfen kann, bitten wir Sie, Ihren Alkoholkonsum zu begrenzen. Wenn Rettungskräfte aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums eingreifen müssen, stehen weniger Ressourcen für andere dringende Notfälle zur Verfügung. Also für diejenigen, die die Hilfe wirklich brauchen. Feiern Sie verantwortungsbewusst, damit alle unbeschwert und sicher ihren Spaß haben können. Bützchen sollten immer auf gegenseitigem Einverständnis beruhen. Es wird nur dann zu einem schönen Moment, wenn beide es wollen. Respektieren Sie den Wunsch Ihres Gegenübers. Ein "Nein" ist immer ein "Nein". Für alle Bedürfnisse gibt es die passenden Orte. Es werden Toiletten in ausreichender Zahl vorhanden sein. Zeigen Sie also den Anwohnern Respekt und verzichten Sie darauf, sich in Vorgärten oder an Häuserwänden zu erleichtern. Dass Alkohol und Drogen nicht in den Straßenverkehr gehören, sagen wir Ihnen immer wieder. Und darin werden wir auch sicher nicht müde. Wir mussten schon viel zu oft folgenschwere Unfälle aufnehmen, nur weil sich Menschen alkoholisiert oder unter Drogen hinters Steuer gesetzt haben. Unfälle, welche vermeidbar waren. Gefährden Sie nicht sich und andere, indem Sie sich im berauschten Zustand hinters Steuer setzen. Nutzen Sie besser öffentliche Verkehrsmittel, Taxen oder bleiben Sie nüchtern. Meinungsverschiedenheiten gehören zum Leben. Sie müssen nicht jede Meinung verstehen, aber es ist wichtig, anderen mit Respekt zu begegnen. Karneval ist ein Fest der bunten Vielfalt. Lassen Sie Ärger oder Frust nicht an anderen Feiernden oder den Einsatzkräften aus. Ein respektvoller Umgang, sowohl mit Worten als auch Taten, sorgt dafür, dass alle gemeinsam einen schönen Karneval feiern können. Natürlich gelten auch während der Karnevalstage die gleichen Gesetze wie an jedem anderen Tag. So können alle in einem sicheren und respektvollen Umfeld feiern und das Beste aus dieser besonderen Zeit machen. Wir wünschen uns ein Karneval mit Ja - zu Frohsinn, Narrenspiel, bunten Zügen, tollen Liedern und friedlich feiernden Menschen. Alle Einsatzkräfte im Kreis Viersen sagen jetzt schon Danke und betonen noch einmal: "Wörr donn ed vörr Öch". (86)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell