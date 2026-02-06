Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Telefonsprechstunde für Fragen rund um das Thema Internetsicherheit

Kreis Viersen (ots)

Jedes Jahr im Februar findet der Safer Internet Day statt, so auch in diesem Jahr. Ein Tag, an dem sich alles rund um das Thema Internetsicherheit dreht. Kriminalhauptkommissarin Kerstin Skrzypczak wird anlässlich dieses Tages den Hörer für Sie in die Hand nehmen und Ihre Fragen zur Sicherheit im Internet beantworten. Ganz wichtig: Hier wird es keine Beratung zu konkreten Fällen geben. Falls Sie allgemeine Fragen zum sicheren Umgang mit dem Internet haben, können Sie sich gerne melden. Rufen Sie also gerne am Dienstag, 10. Februar, zwischen 10 und 12 Uhr unter der Nummer 02162/377-3188 an. (Die Durchwahl wird erst zur genannten Zeit freigeschaltet.) /jk (85)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell