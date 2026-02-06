Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Polizeieinsatz am Konrad-Adenauer-Ring mit SEK

Viersen (ots)

Am Freitag wurden die Einsatzkräfte der Polizei Viersen gegen 11:40 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus am Konrad-Adenauer-Ring in Viersen gerufen. Ein 33-jähriger Bewohner des Hauses hatte dort randaliert und Kabel aus der Wand gerissen. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, zog die Polizei Viersen ein Spezialeinsatzkommando hinzu. Der 33-Jährige konnte in seiner Wohnung in Obhut genommen werden. Es wurde niemand verletzt. Der Mann wurde durch das Ordnungsamt in einer Klinik untergebracht. /wg (87)

