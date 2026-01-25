PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kellerbrand in der Nordstadt

Dortmund (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich ein ausgedehnter Kellerbrand in der Haydnstraße.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus den Kellerfenstern des Gebäudes. Sofort wurden Einsatzkräfte unter Atemschuz mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung in den Keller geschickt. Da der Treppenraum ebenfalls stark verraucht war, wurde dieser durch weitere Einsatzkräfte unter Atemschutz auf vermisste Personen kontrolliert. Im weitern Verlauf des Einsatzes mussten auch alle Wohnungen in dem Gebäude auf Personen kontrolliert werden, da nicht sicher war, ob alle Bewohner das Gebäude verlassen hatten. Es konnten keine Personen im Gebäude angetroffen werden.

Zum Abschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Da bei dem Brand die Strom- und Gasversorgung Schaden genommen hatte, musste beides durch Mitarbeiter der DoNetz abgeschaltet werden.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 2 sowie des Löschzug 25 der Freiwilligen Feuerwehr, sowie des Rettungsdienstes im Einsatz

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Lagedienst
Gregor Kusemann
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: gkusemann@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

