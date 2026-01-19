Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verrauchte Wohnungen durch Kellerbrand

Dortmund (ots)

Gegen 14:10 Uhr alarmierte die Einsatzleitstelle der Feuerwehr zwei Löschzüge zu einem über Notruf gemeldeten Kellerbrand in einem Haus auf der Mallinckrodtstraße, zwischen der Brunnenstraße und der Bornstraße.

Der Brand in dem Keller konnte zügig durch einen Trupp unter Atemschutz lokalisiert und gelöscht werden, allerdings zog durch eine innenliegende Lüftung Brandrauch in verschiede Wohnungen. Hier lösten die Rauchwarnmelder aus. Die Wohnungen wurden alle geöffnet und kontrolliert. Ein Anwohner wurde vom Rettungsdienst gesichtet, musste aber nicht zu einer weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Weitere Anwohner kamen nicht zu Schaden.

Der Energieversorger wurde zur Inaugenscheinnahme der Gasversorgungsanlege ebenfalls zur Einsatzstelle bestellt. Dieser sperrte die Gasversorgung für das Haus ab, bis diese durch eine Fachfirma instandgesetzt wurde.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

Durch die Löschmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

In dem Einsatz waren 45 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1 (Mitte) 2, (Eving) und 4 (Hörde), 6 (Scharnhorst), sowie Kräfte des Rettungsdienstes.

