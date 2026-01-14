Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand in einem Ladenlokal - Inhaber konnte den Brand selbst löschen

Dortmund (ots)

Um 19:35 Uhr ging bei der Leitstelle der Feuerwehr Dortmund die Meldung eines Feuers in einem Geschäft in der Kirchenstraße ein.

Umgehend wurden Einheiten alarmiert. Das ersteintreffende Fahrzeug wurde von den Inhabern des Vintage- Bekleidungsgeschäftes schon auf der Straße in Empfang genommen.

Sie berichteten, dass es in der Küche angefangen hätte zu brennen und sie schon selbst mit einem Feuerlöscher gelöscht hätten. Da immer noch Brandrauch aus den Geschäftsräumen drang, ging umgehend ein Trupp unter Umluftunabhängigem Atemschutz mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung in den Laden vor. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Löschmaßnahmen der Inhaber hatten Erfolg und es mussten nur noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Um den Bereich entrauchen zu können wurde ein Lüfter eingesetzt.

Die Person, die die Löschmaßnahmen durchgeführt hatte, wurde vom Rettungsdienst untersucht. Da sich keine Anzeichen für eine Rauchgasvergiftung darstellten, musste der Mann nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Nachdem das Brandgut aus dem Raum entfernt und auf dem Gehweg abgelöscht war, wurde die Einsatzstelle an die Inhaber übergeben. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Es waren Kräfte von der Feuerwache 1 (Mitte) und Feuerwache 2 (Eving) und des Rettungsdienstes an der Einsatzstelle.

