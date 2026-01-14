Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Gasausströmung Dortmund Mitte

Dortmund (ots)

Am 14.01.2026 gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Gasausströmung auf der Essenerstraße im Stadtteil Dortmund-Mitte alarmiert. Bei Tiefbauarbeiten hatte dort ein Bagger eine Erdgasleitung beschädigt. Die eintreffende Feuerwehr sperrte den betroffenen Bereich ab und lenkte mittels Hochleistungslüfter gezielt das ausströmende Erdgas von der Häuserfront weg. Die DSW21 begab sich unmittelbar an die Reparatur der Erdgasleitung. Durch zügiges Eingreifen aller Beteiligten kam es zu keinen weiteren Schäden. Die Essenerstraße musste für einige Zeit durch die Polizei abgesperrt werden, hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr konnte die Anzahl der alarmierten Einsatzkräfte zeitnah reduzieren. Es wurden insgesamt ca. 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr zu dem Einsatz alarmiert. Die Einsatzmaßnahmen an der Einsatzstelle wurden abschließend durch den Löschzug der Feuerwache 1 ausgeführt.

