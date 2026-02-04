Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Stadt/ Landkreis Osnabrück: Glatte Straßen führen zu zahlreichen Verkehrsunfällen - Polizei verzeichnet erhöhtes Unfallaufkommen

Osnabrück (ots)

Aufgrund winterlicher Witterungsverhältnisse mit glatten Straßen kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Osnabrück am heutigen Morgen sowie in der Nacht erneut zu einem erhöhten Unfallaufkommen. Sowohl im Stadtgebiet als auch im Landkreis Osnabrück verzeichnete die Polizei zahlreiche Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Straßenglätte.

Im Zeitraum von Dienstag 20:00 Uhr bis heute 08:00 Uhr, registrierte die Polizei Osnabrück insgesamt 45 Verkehrsunfälle. Bei zwei Unfällen wurden nach ersten Erkenntnissen Personen leicht verletzt. In den übrigen Fällen blieb es bei Sachschäden.

Die Polizei appelliert daher erneut an alle Verkehrsteilnehmenden:

- die Geschwindigkeit den Witterungs- und Straßenverhältnissen anzupassen,

- einen größeren Sicherheitsabstand einzuhalten,

- mehr Zeit für den jeweiligen Weg einzuplanen,

- Fahrzeuge entsprechend wintertauglich auszurüsten und

- Fahrzeuge vor Fahrtantritt vollständig von Schnee und Eis zu befreien

Besondere Vorsicht ist insbesondere auf Nebenstraßen, Brücken sowie in wald- und freilandnahen Bereichen geboten, da hier verstärkt mit Glätte zu rechnen ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell