POL-OS: Bad Essen: Ungeduldiger Autofahrer fuhr Sperrmülltransporter zur Seite - Polizei ermittelt wegen unbefugter Ingebrauchnahme

Osnabrück (ots)

In der Straße Himmelreich kam es am Montag während einer Sperrmüllabfuhr zu einem gefährlichen Vorfall, den nun auch die Polizei beschäftigt. Zwei Mitarbeitende eines Entsorgungsunternehmens beluden in der engen Straße ein Müllfahrzeug am Heck mit Gegenständen, als sich ein ungeduldiger Autofahrer eigenständig in das abgestellte Müllfahrzeug setzte und den Lkw zur Seite fuhr. Und das währenddessen sich die beiden Mitarbeitenden am Heck des Mülltransporter aufhielten. Anschließend fuhr der Autofahrer mit seinem eigenen Pkw an dem Müllfahrzeug vorbei und entfernte sich vom Ort des Geschehens. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei aus Georgsmarienhütte ermittelt nun wegen einer unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges. Die Polizei weist darauf hin, dass das eigenmächtige Bedienen von Nutzfahrzeugen neben den strafrechtlichen Konsequenzen erhebliche Gefahren birgt. Insbesondere beim Rangieren besteht ein hohes Risiko von Personen im unmittelbaren Arbeitsbereich.

